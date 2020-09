Le scuole comunali scelgono gli arredi in cartone di Smurfit Kappa

MANTOVA – Mantova ha richiesto alla multinazionale del packaging e display a base carta Smurfit Kappa la realizzazione di due specifici progetti per i nidi e le scuole dell’infanzia dove non è richiesto l’uso della mascherina per i bimbi e la protezione deve essere ancora maggiore. Inizio d’anno scolastico in aula con la massima protezione per le scuole dell’infanzia di Mantova. I nidi e le scuole dell’infanzia hanno aperto le porte ai bimbi con tante novità in chiave sicurezza anti-Covid fra cui nuovi spazi e nuovi arredi realizzati in un materiale leggero, flessibile e facilmente smontabile: il cartone. A ideare i componenti Smurfit Kappa, che ha progettato e realizzato alcune centinaia pezzi che rispondono alla richiesta del Comune. La necessità è quella di riorganizzare gli spazi per favorire la suddivisione in gruppi meno numerosi e impedire il contatto tra bambini di sezioni diverse.