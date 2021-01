Liceo artistico, per l’emergenza Covid sei classi trasferite al Conservatorio

MANTOVA Firmato ieri dal presidente dell’Amministrazione Provinciale Beniamino Morselli il decreto di approvazione dell’Accordo per l’uso da parte del Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova di sei aule presso la sede di via Conciliazione 33 del Conservatorio di Musica “Campiani”.

In conseguenza del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 che impone misure straordinarie per consentire il distanziamento sociale e ridetermina il numero massimo di studenti per aula, il Liceo Artistico cittadino si trova nella condizione di non poter ospitare presso le proprie sedi la totalità degli studenti iscritti e, per questo ha la necessità di reperire aule all’esterno per il regolare svolgimento delle proprie attività formative.

La Provincia, ente proprietario dell’immobile destinato a sede del Conservatorio, ha valutato come disponibili e accessibili i locali presso il Conservatorio di Musica ‘Lucio Campiani’ di Mantova.

Si tratta di aule che sono prive della necessaria sonorizzazione, (i cui lavori di realizzazione erano prevista ma poi sono stati bloccata per l’emergenza COVID-19), e quindi di aule che dovranno essere restituite al Conservatorio non oltre la fine dell’anno scolastico 2020/2021 (o anticipatamente in caso di cessazione dello stato d’emergenza) per l’immediata esecuzione dei lavori di funzionalizzazione.

La soluzione proposta dalla Provincia è stata approvata dal “Campiani” e accolta anche dal Consiglio d’Istituto del Liceo Artistico.