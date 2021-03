Montagne di spazzature in pieno centro

MANTOVA «Guardate che schifezza. Tutta la zona di piazza 80° Fanteria, via. Alberto Mario, via. Agnelli e via Viani, fino a giardini Valentini, è da considerarsi off limits. Ma da queste parti i vigili mai!». È una delle rimostranze che sono pervenute in redazione da parte di rappresentanti dei residenti del circondario retrostante piazza Cavallotti. Qui, come documentano numerose istantanee, il conferimento delle immondizie esibisce manifeste criticità, non solo estetiche, ma soprattutto igieniche.