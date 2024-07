L’ira del vicesindaco di Mantova Buvoli: “Il Pnrr ci ha dato e il governo ci taglia i trasferimenti”

MANTOVA – Il Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) ha diffuso una bozza di decreto attuativo con il quale vengono stabiliti i parametri di distribuzione dei tagli ai fondi dei singoli Enti Locali (Comuni e Province). I tagli previsti quest’anno ammontano a 250 milioni di euro, ma lo Stato taglierà a Comuni e Province da qui al 2028 circa 1 miliardo e 250 milioni di euro.

“La Meloni diceva che avrebbe preso i soldi dagli extraprofitti delle banche – ha commentato il vicesindaco e assessore al bilancio di Mantova Giovanni Buvoli – e invece li prende dai Comuni, sempre più in difficoltà a gestire i crescenti bisogni sociali e i costi dei servizi pubblici. Altroché autonomia, mettono in mutande i Comuni così. L’assurdità di questa misura – ha continuato – è che questi tagli vengono proporzionati alle risorse del Pnrr ottenute da ciascun ente locale con l’effetto da un lato di penalizzare le Amministrazioni più virtuose e dall’altro di privare le stesse di risorse di spesa corrente necessarie a far funzionare le opere realizzate con il Pnrr».

Ad esempio, un Comune che grazie al Pnrr ha saputo realizzare un nuovo asilo si vedrà tagliati i fondi per poterlo gestire, ovvero le risorse per pagare le maestre, la mensa e i vari servizi connessi.

Questa decisione è stata commentata negativamente dall’Anci che considera «un paradosso irragionevole tagliare le risorse in parte corrente ai Comuni che hanno ricevuto finanziamenti Pnrr, creando una situazione in cui i Comuni stessi dopo aver realizzato le opere pubbliche si troverebbero nell’impossibilità di gestirle». Per quanto riguarda il Comune di Mantova, subirà da subito nel 2024 un taglio di 357.918 euro, di cui terrà conto già nella prossima variazione di bilancio, 359.549 euro nel 2025, 224.987 euro nel 2026, 215.694 nel 2027 e 296.022 euro nel 2028. In sostanza il Comune di Mantova subirà in 5 anni un taglio di risorse correnti di 1.454.170 euro. «Va da sé che il nostro Comune – conclude Buvoli -, che ha avuto la capacità di ottenere importanti risorse del Pnrr, avendo saputo progettare e realizzare nei tempi previsti, farà parte di quelli più penalizzati».