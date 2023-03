Calcio Serie C – Mantova, emergenza continua: in 5 saltano la Juve. Ma torna De Francesco

Mantova Anche domani il mister del Mantova, Andrea Mandorlini, dovrà fare i conti con parecchie assenze. Ieri la squadra biancorossa ha lavorato a porte chiuse a Mantovanello. Assenti Guccione, Fazzi, Gerbaudo e Pedone. Tre infortunati e uno squalificato, Gerbaudo. Oltre a loro non sarà della partita nemmeno Ghilardi, impegnato con la Nazionale. Non sono certo delle assenze di poco conto. Chi scenderà in campo dovrà stringere i denti. Rientrano invece dalla squalifica Iotti e Messori, mentre come annunciato dallo stesso Mandorlini, De Francesco è pronto a prendersi una maglia da titolare a centrocampo. Oggi rifinitura ancora a porte chiuse al “Martelli”.