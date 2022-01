Due posti per il servizio civile a Gazoldo degli Ippoliti

GAZOLDO

Il bando è rivolto a tutti i ragazzi nella fascia d’età tra i 18 ed i 28 anni e i giovani ammessi potranno lavorare, fare esperienza e formarsi per un anno all’interno del Comune per 25 ore alla settimana, con una retribuzione pari a 444,30 euro mensili.

Il progetto del servizio civile di Gazoldo comprende l’area dell’ufficio amministrativo, quindi segreteria, protocollo, anagrafe, politiche sociali e scolastiche e le mansioni si svilupperanno in particolare nei seguenti ambiti: assistenza scolastica e trasporto per i disabili, supporto in ufficio servizi sociali, assistenza prima infanzia, trasporto scolastico minori, assistenza disabili, trasporto sociale.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 26 gennaio alle ore 14.

La domanda dovrà essere fatta esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile da qualsiasi dispositivo all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

In caso di difficoltà, prendendo appuntamento ci si potrà recare direttamente in Comune per avere il supporto degli uffici.