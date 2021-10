Litigio per gli affitti finisce a colpi di forcone, arrestato un agricoltore 61enne di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO – Per quale motivo stessero litigando non è del tutto chiaro: probabilmente qualche vicenda legata ad un affitto, dal momento che i due protagonisti sono l’ex locatore e il locatario. È invece chiaro come la vicenda sia andata a finire: a colpi di forcone. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, verso le 17, in strada Gambina. Qui un 52enne e un 61enne hanno appunto iniziato a discutere in modo molto animato fino a quando uno dei due, evidentemente molto alterato, ha impugnato la prima “arma” capitata a tiro: un forcone, con il quale ha colpito l’altro contendente ad un braccio.

Nel giro di pochi istanti è scattato l’allarme, tanto che sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. Fortunatamente l’alterco sarebbe andato dissipandosi e scemando in breve tempo, ma in ogni caso i carabinieri di Castel Goffredo sono rimasti sul posto per eseguire rilievi e sentire le due parti al fine di chiarire con precisione quanto fosse successo e quali fossero state le cause dell’alterco.

Il ferito in ogni caso è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione, dove è arrivato verso le 19.30, con una ferita al braccio. Il 61enne è stato arrestato perchè colto in flagranza dei reati di lesioni personali aggravate e porto di armi/oggetti atti ad offendere. Lo stesso è stato successivamente tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.