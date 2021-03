Tamburello giovani indoor – Cereta campione regionale con Allievi e Allieve

MADONE (Bg) Il Cereta, che nella seconda giornata della manifestazione regionale indoor di Madone ha visto impegnate sia la formazione maschile sia la femminile, guidate dal dt Adolfo Negri, ha fatto il colpaccio: titolo in entrambe le categorie. Il club di patron Luigi Bertagna, solo sette giorni or sono, aveva conquistato il titolo Juniores. Probabilmente per questa stagione si andrà direttamente alle fasi nazionali. In più ricordiamo il titolo regionale per la categoria Giovanissime, vinto sabato dalla Cavrianese. Davvero ottimi risultati per i team mantovani.

I risultati – Allievi femminili: Cereta-Dossena 13-0; Cereta-Capriano del Colle 13-1. Allievi maschili: Cereta-Dossena 13-4; Cereta-Nigoline 13-7.