Impianto luci al Martelli: il Tar dà ragione a Comune e Tea

MANTOVA Dopo aver rigettato il ricorso della ditta Corus in merito alla sospensiva durante i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Danilo Martelli in vista dell’inizio del campionato di Cerie B, il Tar di Brescia ha respinto anche il ricorso che la ditta ha presentato nei confronti del Comune di Mantova e di Tea Reteluce che i lavori alle tori faro li ha eseguiti.

Ebbene, la sentenza del tribunale amministrativo regionale con sede distaccata a Brescia ha rigettato anche il ricorso condannando la ditta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge in favore del Comune di Mantova, e in 2.500 euro oltre accessori di legge in favore di Tea Reteluce.

Se Corus ora vorrà appellarsi andrà al davanti al Consiglio di stato.