“Love Always wins”, l’amore vince e… gioca

MANTOVA Una grande installazione, con cubi colorati, alti fino a tre metri, nella piazza centrale del Mantova Village di Bagnolo San Vito per giocare con l’amore.

Mantova Village, che in ogni giorno dell’anno mette una cura speciale e molta attenzione ad ogni dettaglio nell’accoglienza dei suoi visitatori, per l’occasione si veste di romanticismo, con cuori e allestimenti floreali a tema in tutte le sue aiuole, ma offre anche occasioni di divertimento perché cercare l’amore, anche nei piccoli gesti, si sa, è sempre una partita vinta.

“Love always wins” è l’allestimento che, dall’1 al 14 febbraio, veste il Village di cuori, sorrisi, dolcezze e gesti d’amore e oltre che permettere di giocare.

“A tutti i visitatori, verrà riservata una speciale accoglienza a sorpresa, per esplodere in particolari allestimenti a tema – dice Sara Sirocchi, marketing manager del Village -. Gli ospiti, immersi in una romantica cornice, potranno fare shopping e divertirsi con un grande gioco del tris, tematizzato, con i cuori, per la ricorrenza. All’interno dei punti vendita, poi, sono stati inseriti per l’occasione, prodotti nuovi pensati appositamente. Quella di San Valentino è ormai un appuntamento in calendario che fa parte delle tradizioni italiane”.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio poi i visitatori saranno accolti da hostess che, per l’intero orario di apertura, omaggeranno i visitatori di cioccolatini a forma di cuore, grazie alla collaborazione con il punto vendita Lindt del Village.