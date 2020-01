Castiglione, giovedì conferenza sulla letteratura Nonsense di Daniela Almansi all’Arci Dallò

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà stasera alle 21 presso l’Arci Dallò il primo incontro letterario di un ciclo di conferenze guidate da Daniela Almansi traduttrice che ha studiato letteratura Nonsense a Oxford e Londra e che tratterà il tema della lettura ad alta voce. La letteratura Nonsense nasce come letteratura per bambini e ai bambini piacciono le storie che parlano di cibo. Nelle fiabe tradizionali, il cibo ha spesso un’utilità o un intento morale, come la casetta di panpepato di Hansel e Gretel o la mela di Biancaneve, ma nella letteratura Nonsense, le cose vanno un po’ diversamente. Le proprietà magiche del cibo Nonsense sono spesso inutili, e le ricette, come vedremo, non sempre sono particolarmente appetitose. Il prossimo incontro si terrà giovedì 30 gennaio e sarà dedicato a The Hunting of the Snark / La Caccia allo Squarlo di Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle meraviglie.

Paolo Zordan