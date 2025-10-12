Luce d’ottobre alle porte di Mantova: una dimora che racconta la vita

MANTOVA Alle porte di Mantova, inondata da una luce ottobrina tersa e bellissima, una dimora dalle proporzioni generose, è stata progettata dall’architetto con caratteristiche e soluzioni che la distinguono dai modelli più convenzionali della zona. L’accesso avviene attraverso uno stretto vicolo pedonale, che sbocca in un giardino privato. Da qui si organizza il percorso verso l’abitazione di nuova costruzione, disposta su un unico, luminoso e ordinato piano. Non ci sono muri divisori rigidi, ma ambienti funzionali che differenziano le zone soggiorno, cucina e riposo, generando continuità visiva e fluidità spaziale. La dimora è stata interpretata con un interior caldo e contemporaneo. L’obiettivo principale era di infonderle la sensibilità di una giovane coppia con due figli. Con una superficie di quasi 300 metri quadrati, l’abitazione dispone di tre camere da letto, tre bagni e una lavanderia, uno studio, un confortevole salone con numerosi spazi comuni dove sono stati creati alcuni archi decorativi che evitano di bloccare l’ingresso della luce. “Era importante creare una casa accogliente, con un living dotato di angolo Tv, che consentisse di organizzare incontri e allo stesso tempo fosse un’oasi di pace”, spiega la padrona di casa. La distribuzione si presenta solida e ben progettata, con dettagli architettonici distintivi, come il soggiorno che potenzia la circolazione e fluidità spaziale, una buona suddivisione dei mobili e una cura dell’illuminazione. “Ci siamo affidati allo stretto rapporto con i fornitori, alla ricerca di oggetti e complementi per arredare la casa in tempi rapidi, cosa che ha stimolato una creatività inaspettata e rafforzato la coesione dell’insieme”, confida la proprietaria. “Abbiamo utilizzato materiali che dettano la narrazione, legati all’architettura contemporanea come lino, lana, e legno che creano un’atmosfera vivace e accogliente”. Nella camera da letto padronale, l’architetto ha deciso di portare la sua ricerca di atmosfere un passo avanti. Una palette di verdi tenui avvolge lo spazio, dalla testiera del letto alla delicata carta da parati a motivi floreali, un espediente che valorizza la percezione dello spazio creando un’atmosfera quasi immersiva. La zona notte è completata da un bagno collegato direttamente alla stanza matrimoniale in marmo blu notte, concepito come un piccolo santuario. Predomina la continuità visiva in tutto il reparto dedicato al relax, con proporzioni pulite e un design semplificato all’essenziale, che introduce il concetto di lusso discreto, permettendo alla fluidità e alla proporzione di guidare lo sguardo.