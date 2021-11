Powerchair Football – Storica “prima” per i Warriors Viadana sconfitti di misura in casa del Venezia

Viadana La fine del 2021 per i Macron Warriors Viadana rappresenta anche un inizio più che brillante nel Campionato Italiano di Powerchair Football. Al di là del risultato, che ha visto prevalere per 2-1 il Venezia, il match giocato domenica a Mestre ha rappresentato un momento storico per tutto il movimento: si è trattato del primo match ufficiale del 1° Campionato Nazionale FIPPS di Powerchair Football. Un grande onore per i Warriors Viadana essere parte di questa nuova avventura dello sport italiano. I rossoblù viadanesi, già squadra di riferimento nel mondo del Powerchair Hockey, iniziano così il loro percorso anche nel Powerchair Football. Il primo Campionato Italiano è composto da quattro gironi e i Warriors sono stati inseriti nel B con Venezia e Sen Martin Modena.

Il match, come detto, ha visto il successo del Venezia per 2-1, ma i Warriors hanno giocato alla pari con gli avversari e, alla fine, il risultato sta davvero stretto. In grande evidenza tra le fila rossoblù Luca Mercuri, autore, nel primo tempo, del momentaneo vantaggio dei Warriors. Per i veneziani, in gol Di Ruzza nel primo tempo e Zoggia nei minuti finali della gara. Mercuri, che difende la porta dei Warriors nel campionato di Powerchair Hockey, ha dimostrato una grande duttilità tecnica e tattica. Per tutti è stato lui il “man of the match”, ma tutta la formazione rossoblù, composta da Sara Boccazzi, Mirko Ferrari, Roberto Sensoli, Luca Mercuri e Fabio Merlino, quest’ultimo anche nel ruolo di coach, ha giocato una grande partita. «Abbiamo dominato per gran parte del match – ha commentato Merlino – il calcio, si sa, è fatto di episodi e talvolta fanno la differenza. Il campionato è lungo, domenica ci aspetta una trasferta ostica a Modena. Ma sono sicuro che faremo un’altra grande prestazione».