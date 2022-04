CASTELBELFORTE È stata trovata dai familiari esanime nel bagno di casa, dopo essere rientrata dalla palestra. Per la 27enne Giulia Gazzani è stato fatale un malore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari. Choc a Castelbelforte per la prematura scomparsa della figlia del sindaco Massimiliano. Annullate tutte le manifestazioni in programma nei prossimi giorni e probabile l’istituzione del lutto cittadino.