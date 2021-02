Maltrattamenti in famiglia, arrestato 41enne

CURTATONE I Carabinieri della Stazione di Curtatone hanno eseguito una misura di custodia cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica di Mantova ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Mantova, nei confronti di un uomo che accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali.

Credeva che con l’interruzione della relazione e della convivenza, ormai divenute insopportabili, avrebbe potuto voltare pagina e iniziare una nuova vita, ma così non è stato ed alla fine ha deciso di rivolgersi alla stazione Carabinieri che, grazie alla denuncia della vittima, sono riusciti, a ricostruire i reiterati episodi di violenza, verbale e in alcune circostanze anche fisica tant’è che in un episodio la stessa è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. L’uomo, mantovano 41enne, è stato quindi accompagnato alla Casa circondariale di Mantova in attesa dell’interrogatorio di garanzia.