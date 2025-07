Apam, abbonamenti Giocare d’anticipo con la tessera Riticket

MANTOVA – Apam lancia la campagna di tesseramento per i nuovi abbonati. Richiederla online subito per ricaricarla senza fretta prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Anche quest’anno la popolazione di studenti che inizieranno a frequentare gli istituti superiori incrementerà di alcune migliaia di unità e molti di loro avranno la necessità di utilizzare il trasporto pubblico locale: il consiglio di Apam è di abbonarsi per poter risparmiare in quanto esiste una notevole agevolazione per gli studenti. Con la transizione completata al nuovo sistema di bigliettazione elettronica vi sarà una grossa novità per gli studenti in possesso di tessera abbonamento Riticket, ossia la possibilità di acquistare il proprio abbonamento online e ricaricarlo alla prima validazione direttamente sulla tessera. Per poter beneficiare di questa importante novità Apam invita i nuovi abbonati a giocare d’anticipo e richiedere quanto prima la propria tessera, per poterla avere disponibile per muoversi in libertà e ricaricare in autonomia l’abbonamento prima dell’inizio dell’anno scolastico, senza pensieri e senza muoversi da casa. “Gioca d’anticipo, fatti la tessera Riticket!” è il nuovo claim della campagna di tesseramento lanciata da Apam che vuole incoraggiare i nuovi abbonati a muoversi per tempo, approfittare del periodo di vacanze estive e richiedere subito la nuova tessera abbonamento Riticket, per averla disponibile prima dell’inizio delle scuole. Da oggi la richiesta di nuova tessera deve essere effettuata sul sito Apam nella sezione dello shop online innanzitutto registrandosi e in seguito inserendo i propri dati anagrafici, allegando documento di identità, codice fiscale (entrambi fronte e retro) e una fototessera a colori. Una volta approvati i documenti e pagati i 5 euro del costo della tessera, va solo scelto se ritirarla presso i nostri Infopoint di Mantova o Brescia, o farsela recapitare tramite posta raccomandata direttamente al proprio domicilio. Solamente le richieste pervenute entro il 20 agosto potranno essere evase entro 5 giorni e poi spedite per posta o rese disponibili presso gli Infopoint; dopo tale data i tempi potrebbero dilatarsi per l’avvio della campagna abbonamenti ed è per tale motivo che Apam rinnova il proprio invito a chi intende abbonarsi per la prima volta al trasporto pubblico: “Gioca d’anticipo, fatti la tessera Riticket!”