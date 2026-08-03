Mantova conquista il Sunday Times: «L’alternativa a Firenze senza la folla»

MANTOVA – «L’alternativa a Firenze senza la folla che probabilmente non avete mai

visitato», è il titolo con cui il Sunday Times dedica un ampio reportage alla città dei

Gonzaga, pubblicato il 31 luglio e firmato dalla giornalista Helen Pickles. Un riconoscimento

importante per Mantova, presentata al pubblico britannico come una delle destinazioni

culturali sorprendenti d’Italia: un patrimonio rinascimentale paragonabile a quello di Firenze

e un fascino sull’acqua che richiama Venezia. L’autrice descrive Mantova come una città

«quasi caricaturalmente italiana»: vicoli acciottolati, biciclette che attraversano il centro

storico, cortili nascosti e torri che compaiono all’improvviso. Grande spazio è dedicato alla

storia dei Gonzaga, definiti mecenati potenti e ambiziosi quanto i Medici, che chiamarono

alla loro corte artisti come Andrea Mantegna, Giulio Romano, Leon Battista Alberti e Claudio

Monteverdi, lasciando un’eredità artistica ancora oggi straordinaria. Il reportage

accompagna i lettori alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Palazzo Ducale viene

raccontato come un complesso monumentale di cinquecento stanze, impreziosito dagli

affreschi della Camera degli Sposi e dagli ambienti decorati dai Gonzaga. Ampio spazio

trovano anche la Basilica di Sant’Andrea, con la reliquia del Preziosissimo Sangue custodita

nella cripta, la Rotonda di San Lorenzo, la “chiesa più antica della città”, il Teatro Bibiena,

descritto come un autentico “scrigno di gioielli” barocco nel quale si esibì il giovane Mozart

nel 1770, e Palazzo Te, il palazzo delle letizie, decorato riccamente da Giulio Romano. Non

sfugge alla giornalista neppure Palazzo Castiglioni, affacciato su piazza Sordello proprio di

fronte a Palazzo Ducale. L’edificio, antica dimora dei Bonacolsi, la famiglia che governò

Mantova prima dell’ascesa dei Gonzaga, viene scelto come una delle strutture in cui

soggiornare per vivere la città. Pickles racconta di aver trascorso qui alcune notti,

descrivendo le grandi sale ricche di arredi antichi e la suggestiva camera ricavata nella torre,

dalla quale si apre una vista sui tetti di Mantova fino alle Prealpi nelle giornate più limpide.

Non manca il racconto dell’atmosfera cittadina: le piazze collegate tra loro, le osterie, le

gelaterie storiche, la cucina mantovana, dai tortelli di zucca allo stufato d’asino, e la vista dei

tre laghi formati dal Mincio, che rendono l’ingresso in città dal ponte di San Giorgio uno dei

più suggestivi del Nord Italia. L’articolo si conclude con un’immagine che sintetizza lo spirito

del viaggio: Piazza Sordello animata dal suono delle campane del Duomo e dalle colorate

Fiat 500 del tradizionale raduno annuale, una scena che, secondo il Sunday Times, rende

Mantova «ancora una volta quasi caricaturalmente italiana». Antonia Bersellini Baroni