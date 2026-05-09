Mantova, deragliano tre ferrocisterne con gas propilene: paura vicino alla A22

MANTOVA/S. GIORGIO BIGARELLO – Paura nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di San Giorgio Bigarello, a ridosso del tratto mantovano dell’autostrada A22. Tre ferrocisterne cariche di propilene, facenti parte di un convoglio merci, sono improvvisamente sviate dai binari per cause ancora in corso di accertamento.

Le tre cisterne rimaste coinvolte nell’incidente trasportano un carico complessivo di circa 85 tonnellate di sostanza chimica. Il propilene è un gas altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo a contatto con l’aria. Fortunatamente, i primi rilevamenti strumentali hanno escluso la presenza di falle o perdite di gas dai serbatoi. Non si registrano feriti né intossicati tra il personale ferroviario o i residenti della zona.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando un massiccio dispiegamento di soccorsi. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Mantova. Insieme a loro è intervenuto il personale specializzato del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), attrezzato per la gestione delle emergenze industriali e chimiche. Gli specialisti stanno monitorando costantemente l’area con rilevatori di gas per garantire la massima sicurezza e scongiurare rischi di innesco.

La zona adiacente al deragliamento è stata prontamente isolata. Le complesse operazioni di messa in sicurezza, verifica tecnica e pianificazione del recupero dei vagoni sono tuttora in corso e potrebbero proseguire per diverse ore.

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