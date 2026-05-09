Basket serie B Int. – Match da dentro o fuori: l’Amica Chips si gioca i quarti contro la Nervianese

Curtatone Una partita da dentro o fuori. Una sfida che vale l’intera stagione. Questa sera alle ore 20.30, alla Tea Arena, l’Amica Chips Mantova affronterà la Pallacanestro Nervianese in gara-3 degli ottavi di finalE, ultimo e decisivo capitolo di una serie che finora ha regalato spettacolo, intensità ed emozioni fino all’ultimo secondo.

Dopo il successo conquistato dai biancorossi in gara-1 grazie al canestro decisivo di capitan Crhistian Boudet per l’83-81 finale, Nervianese ha reagito con forza nella seconda sfida imponendosi 98-72 davanti al pubblico del Pala Da Vinci e riportando la serie in perfetta parità sull’1-1. Questa sera, dunque, non ci saranno più possibilità di errore: chi vincerà volerà ai quarti di finale play off. Le prime due gare hanno confermato il grande equilibrio tra le due squadre. In gara-1 gli Stings hanno saputo ribaltare l’inerzia del match trascinati dall’energia del gruppo, dalle giocate decisive di Barbieri e Verri e dalla leadership di Boudet, autore del canestro che ha fatto esplodere la Tea Arena. In gara-2, invece, è stata la Nervianese a prendere il controllo della partita nella ripresa, sfruttando il fattore campo e l’intensità difensiva. Ora però la serie torna a Curtatone, dove gli Stings durante la stagione hanno costruito gran parte dei propri successi, trasformando la Tea Arena in uno dei parquet più difficili dell’intera categoria. Per conquistare il passaggio del turno serviranno concentrazione, carattere e una prestazione di altissimo livello contro un’avversaria solida e profonda. Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico biancorosso, chiamato ancora una volta a riempire gli spalti e a spingere la squadra nei momenti decisivi della gara. In partite come queste ogni dettaglio può fare la differenza e l’energia della Tea Arena potrà diventare un’arma in più per gli Stings. Sarà una vera notte play off, una partita da vivere con il fiato sospeso fino all’ultimo possesso. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale e la possibilità di continuare a inseguire un sogno chiamato promozione.