Rugby serie A Elite – Viadana, parte la corsa alla finale scudetto. Allo Zaffanella il primo atto col Valorugby

Viadana Cresce l’attesa in casa Rugby Viadana per la semifinale d’andata dei play off scudetto. Oggi lo stadio Zaffanella (kick off alle ore 15.30, con diretta su Raisport) vedrà i gialloneri affrontare il Valorugby Emilia in un derby del Po che promette spettacolo. C’è fiducia, soprattutto alla luce dei precedenti stagionali disputati in casa, dove il Viadana è riuscito a superare il Valorugby sia nella gara di campionato sia nella sfida di Coppa. Risultati che confermano il valore della squadra mantovana, arrivata per due anni di fila in finale, e la capacità di esprimersi ad alti livelli nei momenti più importanti. Per il XV iniziale, in cabina di regia partono Ferro e Jelic. Nel reparto arretrato spazio a Ciardullo, Bussaglia e Orellana, schierati per garantire copertura profonda, gestione dei calci e capacità di contrattacco; Zaridze e Ciofani completano il triangolo difensivo. Al centro del campo agiscono Segovia, Colledan e capitan Boschetti. Nel pacchetto avanzato, il lavoro di conquista e avanzamento è affidato a Sommer, Bruni, Rodrigo Oubiña e Dorronsoro, con compiti di mischia ordinata, touche e gioco di contatto. Alan Oubiña completa il XV. Dalla panchina, pronti a entrare a gara in corso per alzare intensità o coprire le varie fasi del match, ci sono Casasola, Mistretta, Caro Saisi, Loretoni, Catalano, Di Chio, Ceballos e Bronzini, con profili utili sia in mischia sia nella gestione della seconda metà di gara. L’obiettivo del Viadana è chiaro: conquistare l’accesso alla terza finale consecutiva. I precedenti nei play off sorridono ai mantovani, vittoriosi in tutti gli ultimi quattro confronti a eliminazione diretta contro i reggiani. Durante la regular season, le due squadre si sono spartite la posta con una vittoria per parte. All’andata, al Mirabello, il Valorugby si impose 19-14, mentre nel match di ritorno del 21 marzo fu il Viadana ad avere la meglio per 22-21 davanti ai propri tifosi. La vigilia della doppia semifinale scudetto è però agitata perché il Viadana è alle prese con l’ennesimo infortunio, una nuova tegola sul già decimato organico dei mantovani che vedono la coperta accorciarsi sempre di più. Juan Cruz Gamboa, infatti, non sarà a disposizione dello staff tecnico per il doppio derby del Po con i diavoli di Reggio Emilia. Il figlio d’arte ha avuto una torsione innaturale del ginocchio nella sfida con Petrarca Padova, ha stretto i denti, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca, fermarsi in attesa dell’intervento e poi il lavoro per tornare a giocare nella prossima stagione. A dirigere il match sarà l’arbitro livornese Riccardo Angelucci coadiuvato da Meschini e Boraso. Al Tmo Alex Frasson. Queste le parole alla vigilia dei capitani Jannelli, che non sarà della partita, e Boschetti. «Il lavoro fatto nelle ultime gare – spiega Jannelli – è stato incredibile, dopo un finale di stagione complicato contro i top team. La squadra ha dimostrato come tutti gli anni che ha grande carattere, lotta e porta a casa il risultato. Siamo entrati ai play off con una partita d’anticipo e questo ci ha dato la possibilità di preparare questa fase al meglio». «Io sono contento di ritrovare il Valorugby – afferma Boschetti – L’anno scorso siamo passati noi, quindi per loro sarà una rivalsa. Noi però vogliamo confermarci per il terzo anno in finale. Sarà un bello spettacolo per il rugby italiano e per chi verrà a vederci». Dopo il team run… «La squadra è pronta – ammette Jannelli – Sappiamo cosa dobbiamo fare. L’atmosfera sarà incredibile. Ormai sono due mesi che soffro fuori dal campo e cerco di dare ai ragazzi consigli e star loro vicino. Spero di poter tornare al più presto a giocare al loro fianco». «Ho fiducia nei mie compagni e so che faranno una grande gara», chiude Boschetti. Biglietti in vendita direttamente allo stadio.

Il programma delle semifinali prevede domani alle ore 17.30 l’andata di Petrarca-Rovigo a Padova, mentre le sfide di ritorno si giocheranno sabato 16 a Reggio (ore 17.30) e domenica 17 a Rovigo (ore 17.30).