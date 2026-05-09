Basket Div. Reg. 2 – Play off: la Negrini elimina il Bancole. Out anche il Susti

Mantova Tra mercoledì e giovedì sera si sono disputate le gare di ritorno del primo turno dei play off del girone A: solo Quistello, delle tre mantovane, accede al secondo turno. Si chiude l’avventura del Sustinente, sconfitto anche in gara-2 dalla Capriolese dopo il 92-58 dell’andata. Davanti al pubblico amico finisce 63-90. «Siamo partiti bene andando sul 24-16 – commenta il presidente Paolo Zecchini – poi, dopo il loro timeout, abbiamo subito un parziale di 0-18, innervosendoci. Loro sono una squadra esperta, costruita per altri obiettivi». Giovedì sera a Bancole la Pqbasket Negrini Quistello ha vinto 90-76 il derby contro il quintetto di coach Padovani, bissando così il successo (81-59) ottenuto in gara-1 e chiudendo la serie. Nel prossimo turno sfiderà la Vespa Castelcovati. «Determinanti le nostre rotazioni e l’espulsione di due loro giocatori», sottolinea coach Miluzzi. «Abbiamo fatto molto bene nei primi due quarti – afferma Padovani -, poi ci siamo inceppati nel terzo».