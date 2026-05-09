Ciclismo – Gli Juniores di scena a Castiglione al Trofeo Edil Group Costruzioni. I baby dello Sporteven a Sorbara

Castiglione d/S Gli Juniores a Castiglione delle Stiviere; il resto fuori provincia. Si apre così il fine settimana per il ciclismo giovanile mantovano. I riflettori saranno rivolti al Trofeo Edil Group Costruzioni che si disputerà oggi dalle ore 14 a Castiglione delle Stiviere, con la regia dell’Uc Ceresarese e il main sponsor Edil Group Costruzioni. Al loro fianco il Comitato provinciale Fci e il Comune. L’appuntamento sarà valido anche quale seconda prova del Gp Nordest ovvero la challenge lombardo veneta allestita da Agostino Contin. Sulla linea di partenza si porteranno circa 150 atleti. Per i colori mantovani da seguire Ludovico Affini del Contri Autozai e i portacolori del Biesse Carrera ovvero Alessandro Marzocchi, Gabriele Lucca, Manuel Trivini Bellini, Pietro Zerbinati e Diego Frer. Fuori provincia i Giovanissimi dello Sporteven saranno oggi a Sorbara (Mo), mentre le juniores Giulia Santella del Mende Speck, Irene Ferrari del Vo2 e Maria Acuti del Biesse Carrera prenderanno parte alla prima delle due tappe del Giro delle Marche a Offida (Mc). L’U23 Angelo Monister dell’Hopplaà Firenze Petroli gareggerà a Pescantina (Vr) e domani sarà con Stefano Leali del Biesse Carrera al Gp del Marmo a Marina di Massa (Ms). Domani a Mantova, sull’impianto di Valletta Valsecchi, si terrà la terza edizione della Ride n’Fun ovvero la festa del Pump Track. La manifestazione, che aprirà i battenti alle 9 per chiuderli alle 18, sarà allestita dall’R84 Factory team e un gruppo di giovani esperti della disciplina con la collaborazione del Comitato provinciale Fci, con il patrocinio del Comune. A Lonato (Bs) gareggeranno i baby del Mincio Chiese, dell’Allgor Tatobike e del Ciclo Club 77; in questa cittadina bresciana uno spazio sarà riservato anche agli Allievi e tra di essi i mantovani del Mazzano. Per gli Esordienti, i ragazzi del Mincio Chiese saranno impegnati a Bellaria (Ri) mentre i pari età dello Sporteven andranno a San Pietro in Cariano (Vr), dove gareggeranno anche gli Allievi diretti da Marco Bertoletti, e quelli del Mazzano punteranno sul test di Mariano Comense. In ambito femminile le Esordienti e le Allieve del Gioca in Bici Oglio Po vivranno la trasferta ad Ypres (Belgio); quelle dell’Allgor Tatobike, invece, andranno a Mareno di Piave (Tv). Si concluderà l’esperienza al Giro delle Marche oggi per le juniores Acuti, Santella e Ferrari.

In ambito maschile di questa categoria da ricordare l’appuntamento a Sarezzo per i ragazzi del Biesse Carrera, a Reda per quelli del Nial Nizzoli Almo e a San Pietro in Cariano per Ludovico Affini. (b)