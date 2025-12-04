Mantova e Sabbioneta, il patrimonio diventa gioco educativo

MANTOVA Sono stati presentati alle scuole mantovane, ieri nell’Aula Magna Isabella d’Este, in via Giulio Romano, i percorsi di educazione al patrimonio dedicati al sito Mantova e Sabbioneta e il nuovo kit didattico “TipiCittà. In viaggio con la storia”, pensato specificatamente per le scuole primarie e secondarie di primo grado. TipiCittà si presenta come uno zaino in carta riciclata. Concepito per supportare i docenti in attività di conoscenza e sensibilizzazione del sito Mantova e Sabbioneta, contiene strumenti didattici che consentono di approfondire in classe i temi della tutela del patrimonio culturale comune e del rispetto delle regole della convivenza civile, in piena coerenza con l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Il kit, finanziato con il contributo di Regione Lombardia (Avviso Unico 2024) e progettato assieme alle Cooperative Sociali Alkémica e Charta, è stato consegnato ai docenti della città dall’assessore alla Valorizzazione del Sito Unesco del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna. Ai docenti di Sabbioneta, invece, sarà consegnato dal sindaco Marco Pasquali il 5 dicembre, nel corso della Giornata del Patrimonio organizzata dalle scuole. «Lo zaino – spiega l’assessore Riccadonna – contiene materiali di approfondimento diversificati: dalla mappa componibile di Mantova, ideata per osservare l’evoluzione della città attraverso i suoi perimetri storici, al gioco del Memory che permette di associare elementi urbanistici e relative funzioni, stimolando nei bambini e nei ragazzi ricordi, emozioni e riflessioni sui luoghi significativi della loro quotidianità. Un approccio ludico alla cittadinanza attiva, che invita a riconoscere il valore del patrimonio culturale e a prendersene cura». «In riferimento a Sabbioneta – ha detto il sindaco Pasquali – l’obiettivo è comprenderne la sua identità di città di fondazione. Con la “carta d’identità della tua città ideale”, si invitano gli studenti a immaginare – proprio come piccoli Vespasiano Gonzaga – la città che meglio li rappresenta. Tra gli strumenti è presente anche la pergamena del Patripatto: un impegno che gli alunni potranno sottoscrivere impegnandosi a tutelare il nostro importante patrimonio culturale».