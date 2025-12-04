“Il Comune ignora il degrado” e Forza Nuova torna in piazza

MANTOVA Forza Nuova Mantova torna a denunciare con «l’immobilismo della giunta comunale, che fa finta di ignorare il tracollo che ha subito la sicurezza nella città da anni, tanto che il capoluogo ha meritato un triste quarto posto per episodi di delinquenza e micro criminalità a livello nazionale». Il referente territoriale Manuel Melis, entra nel merito della situazione di cui si stanno occupando anche le trasmissioni televisive in onda sulle nazionali, non ultima “Fuori dal coro” di Mario Giordano. «Piazza Cavallotti, Corso Libertà, il Teatro Sociale e tante altre zone sono diventati non più luoghi dei mantovani, ma piuttosto di risse e violenza tra stranieri – osserva Melis -. Abbiamo ripreso l’iniziativa delle passeggiate per la sicurezza in uno dei quadranti più a rischio della città, alle quali garantiremo continuità, e presto faremo anche un presidio in piazza per sensibilizzare tutti su una questione che le istituzioni non possono più ignorare come stanno facendo ora. Invitiamo tutti i mantovani liberi ad unirsi a noi per riprenderci le nostre piazze. Il messaggio è chiaro: dove ci siamo noi, non ci sono loro».