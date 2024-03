Mantova, la grande attesa. Città e provincia sono già in festa. Posticipate le veglie, match nei locali. Idea maxi schermo a Campo Canoa

MANTOVA Sono stati 14 anni lunghissimi, passati tra mille peripezie e cocenti delusioni. Eppure dalla fine della scorsa stagione, in rapida escalation, i tifosi del Mantova sono tornati ad appassionarsi ai colori virgiliani, nonostante uno dei periodi più neri della storia del club. Il presidente Piccoli, nonostante la retrocessione, è riuscito a creare il giusto entusiasmo e a far capire le sue buone intenzioni. La passione è rinata ancora prima di cominciare e adesso il popolo di fede biancorossa vuole tornare a fare festa come ai vecchi tempi. E’ da vent’anni che il Mantova non festeggia una promozione e la Serie B. Ora è davvero a un passo. Gli ultimi risultati hanno dato sempre più fiducia e i meno scaramantici si sono già portati avanti da qualche settimana mettendo fuori sciarpe e bandiere biancorosse. In città e provincia sono tutti pazzi per il Mantova e questo weekend, se le cose dovessero andare nel verso giusto, le strade si riempiranno con gente in festa per celebrare il ritorno in Serie B. L’attesa è davvero trepidante per tutti coloro che hanno a cuore le vicende del Mantova. Si avvicina un appuntamento troppo importante per la città. In alcune parrocchie è stato comunicato che le veglie pasquali sono state posticipate per poter permettere ai fedeli di seguire in tutta calma la partita e poi la messa. Partita che molto probabilmente trasmetteranno anche in molti locali del centro. Di ieri la notizia che dovrebbe essere allestito un maxi schermo a Campo Canoa. Nei prossimi giorni si capirà come potrebbe essere il programma dei festeggiamenti. Ancora nulla di programmato, dicono da viale Te, in fondo le feste più belle sono proprio quelle improvvisate. Ma i tifosi della Curva Te sono pronti a dare spettacolo sugli spalti.