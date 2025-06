Calcio Serie B – Mantova, in arrivo il difensore Castellini. E per Marras manca soltanto l’annuncio

MANTOVA Pochi giorni e il Mantova annuncerà i primi colpi di mercato. La “data X” è martedì 1 luglio, giorno in cui si potranno depositare i contratti in Lega. Da settimane il dt Christian Botturi lavora sottotraccia per completare l’organico di Davide Possanzini, che manterrà comunque l’ossatura della scorsa stagione.

Il nome nuovo emerso nelle ultime ore è Alessio Castellini. Si tratta di una vecchia conoscenza di Botturi, che l’ha visto crescere nel settore giovanile del Brescia. Classe 2003, nativo proprio di Brescia, è un difensore centrale che ha già maturato una discreta esperienza: una sessantina di partite in Serie C e 3 presenze in B. È stato capitano del Catania, con la quale ha ottenuto una promozione in C nella stagione 2022-23. Lo scorso gennaio, dopo un ottimo girone di andata con gli etnei, è andato in prestito al Pisa. Solo tre presenze per lui, ma una ghiotta occasione per prendere confidenza con la serie cadetta. Non è stato riscattato dai toscani, ma potrebbe farlo il Mantova, che appunto mira al prestito con diritto di riscatto. La trattativa col Catania è avanzata, si punta a chiudere già la prossima settimana. Con Castellini l’Acm rimpolpa la difesa, che dovrà fare i conti con le probabili partenze di Redolfi e Solini, e forse anche quella di De Maio. Altri rinforzi arriveranno.

Dalla retroguardia all’attacco. Qui segnaliamo un ulteriore passo avanti per Tommaso Marras, di cui ormai si parla da settimane. Giocatore duttile che può essere impiegato da esterno destro o da trequartista, classe 2004 (dunque il suo impiego permetterebbe di accedere ai contributi della Lega), Marras è cresciuto nel Monza e nella scorsa stagione si è messo in luce nel Caldiero in Serie C: 33 presenze, 6 gol e 4 assist. La permanenza dei due esterni offensivi destri Bragantini e Galuppini in apparenza non gli lascia molto spazio, ma è facile che Possanzini lo impieghi in altri ruoli. Non dimentichiamo che il reparto offensivo, rispetto allo scorso anno, sarà privo di Aramu e Debenedetti, rientrati al Genoa. Su Marras c’erano parecchie squadre (Padova, Modena, Carrarese, Sudtirol), ma il Mantova sembra essersi mosso col giusto anticipo.

Il terzo nome di cui si parla insistentemente è quello di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006 della Primavera della Roma. È un profilo che piace a Botturi, ma anche in questo caso la concorrenza è folta e forse servirà qualche giorno in più (ammesso che l’operazione vada in porto). In ogni caso, mancano meno di due settimane al raduno della squadra. L’obiettivo di Botturi resta quello di fornire a Possanzini una rosa il più possibile completa per il ritiro di Mezzana (14-27 luglio). Lì dove a tutti gli effetti prenderà forma il nuovo Mantova.