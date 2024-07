Mantova, nucleare: presentato nuovo componente di reattore prodotto da Belleli Energy

MANTOVA La Belleli Energy C.P.E. ha presentato ieri il componente che entrerà a far parte del progetto sperimentale internazionale del rettore a fusione nucleare Iter attualmente in fase di costruzione a Cadarache in Francia. “Conosco da tempo il progetto francese grazie alla presenza del mio compagno, direttore della Businnes Unit di Ingegneria all’azienda mantovana Comes Spa che collabora dal 2020 a questo grande programma. E oggi sono profondamente orgogliosa per la presenza e il ruolo di queste due realtà mantovane all’avanguardia mondiale nella progettazione industriale e scientifica”, ha sottolineato al riguardo il consigliere segretario del Consiglio regionale della Lombardia Alessandra Cappellari che ha ieri mattina ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del componente destinato alla Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor). “L’industria lombarda nel campo dell’energia, della ricerca e dell’innovazione, grazie anche a queste aziende mantovane e lombarde, riveste un ruolo chiave strategico di portata tecnologica e geopolitica senza precedenti -conclude Cappellari-. Il componente presentato oggi costituisce il cuore del reattore a fusione e rivoluzionerà il panorama mondiale nel campo dell’energia pulita e inesauribile”.