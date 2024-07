Mantovani nel mondo sbarcano al Museo dell’emigrante

MANTOVA L’associazione mantovani nel Mondo è stata la prima organizzazione di volontari italiani all’estero a siglare un accordo di collaborazione con il Mei, Museo nazionale dell’Emigrazione di Genova. Nei giorni scorsi il presidente Daniele Marconcini con una delegazione del sodalizio ha partecipato al primo Treno storico da Milano al Mei organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, Mei e Fondazione Ferrovie dello Stato.

Un treno dedicato a Santa Madre Francesca Cabrini patrona universale degli emigranti a cui è intitolata la stazione Centrale di Milano.

«Un vero e proprio viaggio nel tempo – ha dichiarato l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente – a bordo di un treno storico, dall’alto valore simbolico».

Marconcini, nel ringraziare le istituzioni, ha ricordato la prima grande emigrazione transoceanica partita dal Lombardo Veneto nei primi anni dell’Unità d’Italia e il ruolo svolto presso le comunità italiane all’estero da figure religiose straordinarie come Santa Madre Cabrini, San Giovanni Battista Scalabrini, San Luigi Guanella, il vescovo Geremia Bonomelli e Giuseppe Sarto, San Pio X a cui – su proposta dell’Amm – è stata intitolata la stazione ferroviaria di Mantova. Marconcini ha inoltre evidenziato come ai giorni nostri l’emigrazione veda come allora ai primi posti la regione Lombardia seguita dal Veneto, rivendicando il ruolo determinante degli enti di volontariato.