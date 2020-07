Manutenzione straordinaria per le tangenziali nord e sud di Mantova

MANTOVA Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria della tangenziale sud di Mantova del costo complessivo di 1.697.688 euro. L’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, già per quest’anno.

L’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per nuovi interventi, oltre a quelli principali previsti in progetto; la spesa complessiva sarà finanziata con fondi provenienti da Regione Lombardia affidati alla Provincia di Mantova nell’ambito degli interventi per la ripresa economica per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale.

Manutenzione straordinaria vicina anche per la tangenziale nord di Mantova. Il presidente della Provincia Beniamino Morselli, come per la tangenziale sud, ha firmato il decreto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera che avrà un costo complessivo di 497.343 euro.

Periodicamente l’ente di via Principe Amedeo deve intervenire per ricostruire la pavimentazione bituminosa della rete stradale di competenza che si deteriora per effetto dell’azione del traffico, soprattutto quello di mezzi pesanti: questo è particolarmente vero per il sistema Tangenziale a nord e a sud del capoluogo. Così per garantire una buona transitabilità dell’arteria stradale e per la salvaguardia della pubblica incolumità, l’Area Lavori pubblici e trasporti della Provincia ha dato il via alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle due importanti arterie stradali. Se per la sud gli interventi sono anticipati al 2020, la nord è nell’annualità 2021 del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022,

La spesa complessiva di 497.343 euro sarà finanziata totalmente con fondi provenienti dalla Ministero delle Infrastrutture assegnati alla provincia di Mantova con D.M 123 del 19 marzo 2020 “Fondi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade”.

“A fronte di tale finanziamenti – spiega il Presidente Morselli – l’Amministrazione Provinciale intende intervenire sulle Tangenziali Nord e sud di Mantova che rappresentano due infrastruttura strategiche per i collegamenti tra le diverse aree della provincia e tra la città e il territorio con notevoli flussi di traffico veicolare pesante. Le lavorazioni previste interesseranno le zone maggiormente degradate, a causa dell’intenso traffico, riscontrate dai tecnici provinciali in sede di sopralluogo. Con la somma a disposizione, verranno effettuati interventi localizzati”. Le lavorazioni previste consistono nella fresatura della pavimentazione stradale per lo spessore di 11 centimetri e la successiva ricostruzione dello strato ci collegamento, dello spessore cm 7, e dello strato di usura in Splittmastix Asphalt (SMA), dello spessore 4 cm. Al termine delle operazioni verrà realizzata la segnaletica orizzontale.