Volley Serie B2 femminile – Savazzi: “Due passi falsi ma ho grande fiducia nel Rivalta”

RIVALTA SUL MINCIO Due sconfitte di fila hanno lasciato l’amaro in bocca in casa dell’Inox Meccanica Rivalta, dopo che la squadra aveva dato la sensazione di aver trovato il passo giusto per vivere la stagione d’esordio. Due stop che hanno evidenziato una sorta di calo di concentrazione imprevisto e soprattutto generale. «Due passi falsi davvero molto brutti – afferma la presidente Clara Savazzi – Quella che abbiamo visto in campo in queste ultime due gare non è certamente la squadra che ha saputo reagire al difficile inizio di stagione. Ritengo giusto sottolineare che durante gli allenamenti settimanali le ragazze dimostrano concretamente tutto il loro impegno e la loro voglia di fare risultato, anche con le avversarie più temibili. Vi sono gli spazi per rimediare. Nei prossimi giorni, però, come società con i tecnici e le ragazze, cercheremo di valutare il momento perché ancora crediamo nelle potenzialità di questo gruppo». Sabato le rivaltesi avranno l’occasione per riscattarsi. «L’auspicio è che già dalla gara interna di sabato con la formazione reggiana dell’Arbor Interclays possano giungere le risposte che attendiamo. Un test, questo, che consideriamo fondamentale non solo per la classifica, bensì soprattutto per l’umore della squadra e anche per riprendere in maniera decisa un cammino, da squadra neopromossa, che vorremmo fosse meno tortuoso».