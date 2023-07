In 300 pronti a sfilare per il Gran premio “Nuvolari” alla 33ª edizione

Mantova Si avvicina la 33ª edizione del Gran Premio Nuvolari, competizione internazionale di regolarità per auto storiche, che dal 1991 celebra il pilota mantovano.

La corsa 2023 si svolgerà dal 14 al 17 settembre lungo un percorso di 1.100 Km diviso in 3 tappe attraverso un percorso, che si snoderà tra i paesaggi più pittoreschi del Nord e Centro Italia. I 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo si sfideranno ogni giorno affrontando prove di regolarità toccando Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria e solcando le più spettacolari piazze d’Italia, tra le quali Mantova, Modena, Arezzo, Siena, Ravenna, Ferrara, oltre alla Repubblica di San Marino.

La manifestazione organizzata da Mantova Corse è da tempo un appuntamento, che sa coniugare la passione per i motori d’epoca con la competizione sportiva al piacere di attraversare luoghi unici di incomparabile bellezza paesaggistica e architettonica.

L’attenzione verso l’ambiente, passa dall’iniziativa per il quarto anno consecutivo l’iniziativa “Gran Premio Green” che prevede la compensazione delle emissioni provocate dalla circolazione delle auto partecipanti all’iniziativa, con la piantumazione in aree selezionate di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare la quantità totale di CO2 emessa.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2023 da effettuarsi sul sito www.gpnuvolari.it, Quest’anno, per la prima volta, le verifiche sportive pre-gara di giovedì 14 settembre si terranno presso il Palazzo della Ragione.