Canoa – La Canottieri Mincio fa incetta di medaglie sui 200m a Caldonazzo

Caldonazzo (Tn) Nella seconda giornata della Finale Nazionale Canoagiovani e del Meeting delle Regioni, sul Lago di Caldonazzo, la Canottieri Mincio ha confermato gli ottimi risultati del debutto. Dopo i 2000m, ieri è toccato alle gare sui 200m. Nel Meeting, con la maglia della Lombardia, Marianna Ballarini ha portato a casa un altro oro nel K1 Cadette B. Davvero una fortissima atleta la giovane biancorossa. E grandissimo argento per Thomas Pasini nel K1 Cadetti B. Inoltre, da registrare la medaglia di bronzo del K4 Cadette della Lombardia con Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi per la Canottieri, assieme a Chiara Zapponi (Bissolati) e Margherita Paiardi (Baldesio). Nel K2 cadette B Ballarini e Sara Fasano hanno chiuso quinte. Ora il Canoagiovani sui 200m. Azzurra Peccini ha vinto l’oro nel K1 Cadette A e quarta Vittoria Buzzi. Nel K2 Cadette B Ballarini e Fasano hanno conquistato l’argento e infine nel K2 Cadette A è arrivato l’oro per Peccini e Buzzi.