Martedì 18 febbraio la Giunta Palazzi incontra gli abitanti dei quartieri

MANTOVA Saranno due gli appuntamenti pubblici della Giunta comunale di Mantova nei quartieri per incontrare i cittadini, entrambi martedì 18 febbraio.

Il primo è in programma alle 18 al Circolo Arci Donini in piazza dei Mille 14. Il secondo è in agenda alle 21, nella sede del Centro servizi “Aaron Swartz” in viale Lombardia 14/a di Lunetta. Entrambi gli incontri sono con i residenti dei rispettivi quartieri.

Interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, i quali, dopo aver fatto il punto su quanto fin qui realizzato, illustreranno i loro programmi per i quartieri e ascolteranno le proposte e le richieste dei cittadini. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico