Martedì 25 alla Cervetta l’ambasciatrice Elena Basile

MARTEDì 25 MARZO ALLE ORE 18 PRESSO LA Casa Della Cervetta di P.zza Mantegna, 1 / angolo Portici Broletto di Mantova ospiterà l’ambasciatrice ELENA BASILE che presenterà il suo ultimo libro FRAMMENTI DI BRUXELLES pubblicato da Edizioni Teti.

Elena Basile si è laureata in Scienze Politiche con una tesi sullo Stato Etico con Biagio di Giovanni ed ha iniziato la carriera diplomatica nel 1985. E’ stata, infatti, funzionario vicario dell’Ambasciatore d’Italia in Madagascar, Ungheria e Portogallo e Console a Toronto.

Dal 2013 al 2021 è stata Ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio. E’ stata la prima donna a guidare l’ ambasciata italiana a Bruxelles.

Nel 2023, ha dato le dimissioni per incompatibilità tra i suoi principi morali e gli obiettivi della politica estera italiana.

Si è quindi dedicata all’analisi della politica internazionale divenendo una firma del Fatto Quotidiano.

Oggi è una delle autorevoli voci più critiche del mainstream e delle comunicazione di massa.

Ha, poi, scritto cinque libri di narrativa tra i quali: ‘Una vita altrove’ (Newton Compton 2014), finalista al premio Roma; ‘Miraggi’ (Castelvecchi 2018), pubblicato anche in francese; ‘In Famiglia’ (La Nave di Teseo 2022); ‘Un Insolito Trio’ (La Lepre edizioni 2023) romanzo civile di critica alla burocrazia ministeriale ed il saggio “l’OCCIDENTE E IL NEMICO PERMANENTE” edito da Paper First, con la prefazione di Luciano Canfora e la postfazione dell’ambasciatore Alberto Bradanini; una lucidissima analisi delle ultimi devastanti guerre che hanno coinvolto l’occidente collettivo in Ucraina e Palestina. L’ingresso è liberto e aperto a tutti.