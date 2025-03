Le fotografe Irene Lazzarin ed Elisa Lauzana a Lunetta per “Di qua/di là”

Tu sei un bambino o una bambina che abita una città che io non conosco e che vorrei fotografare. Dove mi porteresti? Nel tuo posto preferito? Nel luogo dove ti nascondi quando giochi a nascondino? Oppure in quello che ti fa più paura? Lo scorso settembre le fotografe Irene Lazzarin ed Elisa Lauzana – autrici del La camera buisssima. Viaggio alle origini della fotografia tra storie, invenzioni ed esperimenti– hanno esplorato il quartiere di Lunetta lasciandosi guidare dalle bambine e dai bambini che, con tanto di macchina fotografica, hanno raccontato le piazze e le strade attraverso il loro personale e prezioso punto di vista. Un’esperienza da cui è nata poi una speciale mappa fotografica del quartiere.

Domani martedì 11 marzo (ore 16.30), questa esperienza sarà al centro del nuovo appuntamento del percorso formativo “Di qua di / là”, organizzato da Festivaletteratura e coordinato dal Collettivo Landesì. Nell’incontro di formazione, che si terrà presso la biblioteca di quartiere di Lunetta (viale Lombardia 16/a), Lazzarin ed Lauzana racconteranno a docenti, bibliotecari ed educatori come la fotografia possa diventare un prezioso strumento di scoperta e apprendimento.

Il progetto Di qua / di là è realizzato grazie al sostegno del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I prossimi appuntamenti del percorso di formazione sono:

Come fare una mappa con la macchina fotografica con Elisa Lauzana e Irene Lazzarin (11 marzo).

Come fare una mappa zoologica con Laura Scillitani (20 marzo).

Come fare una mappa antirazzista, decoloniale, intersezionale a scuola con Marilena Umuhoza Delli (27 marzo).

Tutti gli incontri avranno inizio alle 16.30 e si terranno presso la biblioteca di quartiere di Lunetta (viale Lombardia 16/a). La partecipazione è gratuita. Prenotazioni: diquadila@festivaletteratura.it, 320.0325746