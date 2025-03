Quarto appuntamento con il “Piano Quartieri Puliti” 2025 Martedì 11 marzo sopralluogo nel quartiere di Fiera Catena

mantova Nuovo appuntamento con i sopralluoghi in città a cura dell’assessore all’ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari su pulizia, rifiuti, verde e manutenzioni, nell’ambito del “Piano Quartieri Puliti”.

Il quarto appuntamento è per martedì 11 marzo con un tour nel quartiere di Fiera Catena.

Il ritrovo per i cittadini e residenti è alle 14.30 nel parcheggio di via Grayson

(di fronte al supermercato Conad).

La formula rimane quella della passeggiata. Oltre all’assessore Murari, saranno presenti alcuni operatori di Mantova Ambiente e agenti della Polizia Locale per prendere nota delle cose da fare e poi intervenire.

Nei prossimi mesi si alterneranno sempre dei sopralluoghi sia nelle diverse zone del centro storico che nei quartieri di Mantova. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Gli appuntamenti con l’assessore Murari proseguono fino a giugno.