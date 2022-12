Martedì assemblea GGI Mantova

MANTOVA L’assemblea Annuale dei Giovani Industriali mantovani quest’anno sarà dedicata al tema della sostenibilità. Il convegno dal titolo: “Green Network for Sustainability”; sarà il momento per approfondire un tema molto sensibile grazie alle esperienze di aziende che fanno della sostenibilità e dell’economia rigenerativa il loro mantra. Martedì 6 dicembre dalle ore 17.30, presso la sede di Via Portazzolo, dopo i saluti iniziali del presidente di Confindustria Mantova Edgardo Bianchi e del Presidente GGI Vittorio Marenghi, ci sarà l’intervento del presidente regionale dei GGI Jacopo Moschini.

L’Assise entrerà nel vivo con l’intervento di Stefano Saviola, consigliere di amministrazione del Gruppo Saviola, seguito dalla tavola rotonda con i contributi di Chris Richmond (Mygrants), Massimo Libretti (Starpool) e Riccardo Belli (I.E.S, Italian Enablers of Sustainability).

La chiusura sarà affidata alla vice presidente nazionale dei Giovani Industriali, Maria Anghileri.