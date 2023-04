Asola: persone fragili e con disabilità, pronti 170mila euro

ASOLA Dal piano di zona dell’ambito territoriale di Asola prende il via la misura di accesso al fondo per le non autosufficienze a favore delle persone con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza. Per questo all’ambito territoriale con capofila il Comune di Asola e che comprende anche i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco, sono state assegnate dalla Regione risorse pari a 171mila e 310 euro.

I percorsi attivabili si concretizzano in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

Questa linea di azione è attuata dall’ambito territoriale, previa valutazione e predisposizione del progetto individuale e non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale. Sono destinatari della misura di accesso al fondo per le non autosufficienze le persone di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale e che si trovano ad essere in condizione di gravità, ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento.

Gli interessati dovranno possedere un valore massimo di Isee di riferimento sociosanitario fino a un massimo di 15mila euro per le misure relative al buono sociale mensile per caregiver familiare e per acquisto di prestazioni da assistente personale con regolare contratto; un Isee sociosanitario fino ad un massimo di 25mila euro per la misura relativa a buoni sociali per progetti di vita indipendente; un Isee sociosanitario fino a un massimo di 30mila euro per la misura relativa ai voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità e, infime, un Isee sociosanitario fino a un massimo di 25mila euro per la misura relativa a voucher sociale per interventi che favoriscono il benessere psicofisico e sostengono la vita di relazione di adulti e anziani con disabilità. I richiedenti dovranno essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di Asola e presentare le domande entro il 3 maggio presso l’ufficio servizi sociali del proprio Comune. I cittadini comunitari dovranno possedere regolare iscrizione anagrafica e i cittadini extracomunitari possedere il permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo o il permesso di soggiorno in corso di validità.