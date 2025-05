maxi-multa per una guida turistica abusiva trovata dalla Polizia locale a Palazzo Te

MANTOVA La Polizia Locale di Mantova è recentemente intervenuta per sanzionare un caso di esercizio abusivo della professione di guida turistica all’interno di Palazzo Te. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il gruppo Gam – Guide Abilitate Mantova, da sempre impegnato nella promozione di un turismo qualificato e rispettoso delle regole.

La tutela della legalità è fondamentale per garantire ai visitatori un’esperienza culturale adeguata. È infatti necessario che le guide turistiche siano regolarmente abilitate, per assicurare un’offerta professionale e all’altezza del patrimonio storico-artistico di Mantova.

Sensibilizzata dalle segnalazioni del Gam, l’Amministrazione comunale di Mantova ha rafforzato i controlli sul territorio, contrastando con decisione l’abusivismo nel settore, in linea con quanto previsto dalla Legge nazionale 190/2023 e dal Decreto attuativo del Ministero del Turismo n. 88/2024.

Le sanzioni amministrative previste vanno da euro 3.000 a euro 12.000 per i soggetti non iscritti nell’elenco nazionale che esercitano abusivamente, e da euro 5.000 a euro 15.000 per agenzie di viaggi, tour operator e responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, che si avvalgono di personale non abilitato.

La collaborazione con le istituzioni preposte ai controlli permette dunque di raggiungere un doppio obiettivo: da un lato tutelare i professionisti del turismo, e dall’altro offrire ai visitatori un servizio di alta qualità, salvaguardando allo stesso tempo l’immagine e il valore culturale della città.

Il Gam invita cittadini e turisti a segnalare eventuali comportamenti sospetti che si verificassero sul territorio, e ringrazia la Polizia Locale per l’impegno dimostrato nel rafforzare i controlli e contrastare l’esercizio non autorizzato dell’attività di guida turistica, che deve essere svolta esclusivamente da operatori iscritti all’Albo Nazionale, come previsto dalla normativa attuale.