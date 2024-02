Tennis Tavolo serie A2 f – La PaninoLab resta in vetta ma perde l’imbattibilità

Castel Goffredo E’ andato in scena domenica scorsa il quarto e penultimo concentramento di serie A2 femminile. Nel girone A, si è giocato al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo. La capolista PaninoLab Bagnolese, finora sempre a segno, ha perso invece la sua imbattibilità, perché, dopo aver superato con un netto 4-0 nel derby la Brunetti Castel Goffredo A, ha ceduto per 4-2 alla Polisportiva Colognola ai Colli. Doppia vittoria per l’Ask Kras, per 4-2 sulla Polisportiva Colognola ai Colli e 4-0 sulla Brunetti Castel Goffredo B.

Si sono imposti anche l’Amateursportclub Auer Ora, per 4-2 sul Castel Goffredo B, e il Castel Goffredo A con il punteggio di 4-1 sull’Amateursportclub.

In classifica comanda sempre la squadra mantovana della PaninoLab Bagnolese con 14 punti, seguita dall’Ask Kras con 10, dalla Brunetti Castel Goffredo A con 9, dal Colognola ai Colli con 7, dall’Amateursportclub con 5 e dal fanalino Brunetti Castel Goffredo B con 3.