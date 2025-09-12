Miss Mamma Italiana, tre mantovane in corsa

Da giovedì 11 a domenica 14 settembre, la località turistica di Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola, ospita le Fasi Finali della 32° edizione di “Miss Mamma Italiana 2025” (evento organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu e Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina), concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni.

Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali, hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2025”.

Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare.

Non si contano le donne che sono diventate mamme mentre stavano svolgendo attività di formazione, artistiche, intellettuali o percorsi che avrebbero potuto portarle a fare una vita e un lavoro del tutto diverso da ciò che stanno facendo. “Miss Mamma Italiana” diventa il loro palco, la loro vetrina, la loro nuova opportunità per continuare da dove erano rimaste, per misurarsi in contesti mai sperimentati oppure, più semplicemente, per potersi divertire ed evadere dalla routine della quotidianità.

Capita spesso che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e a godere di questa opportunità per arricchirsi di una nuova esperienza che, in molti casi, le ha portate a dare ulteriore vitalità alla loro esistenza e a quella della loro famiglia.

Nelle giornate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 settembre, le mamme Pre Finaliste, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre venerdì 12 e sabato 13 settembre, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni a Bellaria, sono in programma le due serate di Pre Finale, dove le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive), oltre ad effettuare la classica passerella.

Domenica 14 settembre, si terrà la Finalissima, in programma sempre in Piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21.00, durante la quale sarà eletta “Miss Mamma Italiana 2025”.

Nella giornata di lunedì 15 settembre, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2026”, il calendario è alla sua 23° edizione.

Alle Pre Finali di “Miss Mamma Italiana 2025”, in gara per aggiudicarsi il titolo nazionale, la provincia di Mantova è rappresenta da:

MARIA RUSSO LACERNA, 40 anni, collaboratrice scolastica, di Campitello di Marcaria (MN), mamma di Giovanni ed Aurora, di 13 e 7 anni;

SARA BESUTTI, 27 anni, agente di commercio, di Sabbioneta (MN), mamma di Bianca di 4 anni;

VALENTINA VITIELLO, 35 anni, operaia, di Casatico di Marcaria (MN), mamma di Nicola e Gabriele, di 11 e 7 anni.

Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2026.

Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, per maggiori informazioni, contattare la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it “Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.