Morta per embolia dopo un intervento, medico indagato

MANTOVA Era stata ricoverata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove, a distanza di soli tre giorni dal suo ingresso, era morta a causa di un’embolia polmonare che non gli aveva lasciato scampo. A perdere la vita, lo scorso 31 luglio, una 64enne italiana residente nell’Alto Mantovano. Segnatamente la donna però, circa un mese e mezzo prima del decesso, si era sottoposta, in una struttura ospedaliera mantovana, a un’operazione chirurgica atta a ricomporre una frattura pluriframmentata scomposta della rotula destra. Intervento al ginocchio a seguito del quale la paziente era stata dimessa a stretto giro.

Ma una volta fatto ritorno a casa, in poche settimane, le condizioni di salute della 64enne sarebbero peggiorate fino alla diagnosi circa un’ostruzione di un’arteria del polmone che le avrebbe di li a poco stroncato la vita. Una vicenda su cui è alla fine intervenuta, altresì su impulso dei familiari della vittima, la procura della Repubblica di Brescia che ha quindi provveduto all’apertura di un fascicolo di indagine in merito al reato di omicidio colposo.

L’intento degli inquirenti sarebbe infatti quello di appurare in maniera inequivocabile, oltre ogni dubbio, si vi posa essere stato in qualche modo un nesso di causalità tra l’intervento chirurgico all’arto, effettuato il 10 giugno scorso, e il decesso della paziente a distanza di nemmeno due mesi. A finire così iscritto nel registro degli indagati, per detta ipotesi d’accusa, il medico, un chirurgo veronese in servizio nel Mantovano, che in tale data aveva operato la donna. Nei giorni scorsi, in sede di accertamento tecnico non ripetibile, i Pm della Leonessa hanno così anche conferito l’incarico medico-legale relativamente all’autopsia sul corpo dell’anziana. Esame autoptico già effettuato, le cui risultanze verranno ora depositate, come da prassi, nell’arco di sessanta giorni. Solo allora si potrà avere un quadro certo in merito a un’eventuale responsabilità medica post operatoria.