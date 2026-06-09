Murari all’incontro di intrattenimento musicale del Club delle Tre Età: “Terremo le riunioni della Giunta nei quartieri”

“Convocherò le riunioni delle Giunte nei quartieri”. Lo ha detto ieri pomeriggio dal sindaco Andrea Murari nell’incontro musicale organizzato dal club delle Tre Età di via Indipendenza in città, nel parco dell’associazione.

Murari, portando il saluto davanti ad nutrito pubblico di anziani, ha dichiarato di aver definito la composizione della Giunta comunale. “La Giunta deve essere vicina ai cittadini – ha sostenuto Murari – per questo la prossima Giunta si terrà nei quartieri periferici. La città è migliorata, ma dobbiamo andare avanti. Non possiamo fare tutto subito, ma le persone ci chiedono di risolvere i piccoli problemi e su questo il nostro impegno non può venire meno. Anche questo parco è stato sistemato grazie alla vostra segnalazione e all’intervento di Mantova Ambiente”. Il sindaco, richiamando le esperienze in corso a Bologna e a Trento, pensa che sia praticabile l’attivazione di patti con i cittadini per coinvolgere i volontari e i pensionati sui progetti che riguardano il territorio o i servizi per i cittadini.

L’incontro è stato introdotto da Luciano Tonelli, mentre l’intrattenimento canoro è stato di Maurizio Malavasi.