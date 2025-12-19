Morto dopo la lite: disposta la perizia psichiatrica per il vicino accusato di omicidio

MANTOVA Per la procura di Mantova può sostenere un processo, il difensore invece non ne è sicuro e il giudice ha quindi deciso di nominare un consulente del tribunale che valuti la capacità di stare a giudizio dell’imputato e la sua pericolosità sociale. Questo l’esito dell’udienza preliminare che si è tenuta ieri mattina nei confronti di G.L., 60enne di Mantova accusato di omicidio preterintenzionale per la morte del suo vicino di casa Franco Guglielmo, 81 anni, deceduto lo scorso febbraio per le lesioni riportate durante una banale lite nell’atrio di un condominio del quartiere Due Pini. La procura ha già giudicato il 60enne in grado di sostenere un processo e si è presentata davanti al gup per chiederne il rinvio a giudizio. Di parere opposto l’avvocato Andrea Vareschi, difensore del 60enne, che invece ha chiesto che il suo assistito venga sottoposto a una perizia. Il gup Raffaella Bizzarro ha accolto la richiesta dell’avvocato Vareschi e fissato per il prossimo 22 gennaio la data di conferimento dell’incarico a un consulente del tribunale. Nel frattempo, sempre ieri, c’è stata la costituzione di parte civile della vedova dell’81enne, assistita dall’avvocato Paolo Stanghellini. Il processo, se si farà, sarà molto probabilmente celebrato con rito abbreviato, si giocherà soprattutto attorno alle condizioni psichiche dell’imputato, già seguito dai servizi sociali, oltre che sulla correlazione tra le lesioni riportate durante la lite e le cause del decesso dell’81enne. Stando a quanto emerso dall’autopsia, Guglielmo sarebbe stato stroncato da una infezione contratta in fase post-operatoria, ma siccome la vittima era finita in sotto i ferri a a causa dell’aggressione subita, ci sarebbe un nesso di causa tra l’evento violento e la morte sopraggiunta una decina di giorni dopo. Teatro di questa vicenda una palazzina Aler di via Bolivia, nel quartiere Due Pini in cui abitava sia la vittima che il 60enne. La mattina del 12 febbraio scorso il 60enne stava prendendo a calci la porta d’ingresso. L’81enne era sceso per calmare il vicino che per tutta risposta lo spintonava a terra per poi allontanarsi. In seguito alla caduta l’anziano si rompeva un femore. Trasportato in ambulanza all’ospedale Carlo Poma veniva sottoposto a un intervento chirurgico e il 22 febbraio moriva per un’infezione che il medico legale ritiene diretta conseguenza della frattura del femore patita.