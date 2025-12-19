L’imputato nega tutto. “Ma quale violenza sessuale: mi ha sedotto con foto hard e bondage”

MANTOVA Sedotto e processato. Questo il senso delle dichiarazioni rese davanti ai giudici nel respingere tutte le accuse che vengono mosse a un 56enne di Castiglione delle Stiviere a processo per stalking, violenza sessuale e diffusione illecita di immagini dal contenuto sessualmente esplicito. Secondo l’accusa, infatti, il 56enne sarebbe riuscito a entrare in possesso di foto e video in cui la sua amante era ritratta nuda e in atteggiamenti espliciti. “Esci con me o mando le tue foto a tutti per sputtanarti” le avrebbe scritto, costringendola a un incontro in un motel durante il quale la donna avrebbe fatto sesso con lui contro la sua volontà per scongiurare questa minaccia. Tutto inutile, visto che il 56enne poi aveva diffuso foto e video. Ieri davanti ai giudici ha raccontato una storia diversa: ha detto che era stata la 42enne ad adescarlo con avanches più che esplicite. “Praticava il bondage – ha detto -, andava in giro con una valigetta con manette e frustini”, e che era stata la stessa a inviargli via whatsapp sue foto e video hard in una sorta di gioco di seduzione erotica. L’unica ammissione fatta riguarda il frangente in cui il 56enne avrebbe inviato dei messaggi altrettanto espliciti alla donna fingendo di essere un carabiniere: “non so spiegarmi perché l’ho fatto” ha detto. Per i suoi difensori la versione del 56enne è credibile, mentre è incredibile per l’avvocato della parte civile. Il prossimo 16 aprile la discussione e la sentenza del processo.