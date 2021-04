Morto Gasparini, pioniere informatico

MANTOVA – Si è spento improvvisamente a 57 anni nella notte di ieri Stefano Gasparini, che molti ricorderanno soprattutto per essere stato un pioniere dell’informatica a Mantova, insegnata dapprima all’istituto tecnico “Pitentino” e in Confcommercio, quindi anche in altri istituti e persino nel sindacato Uil. Sino a metà anni 80 ha lavorato al Consorzio agrario prima di passare alla Corneliani, dove è rimasto sino al 2000. La scorsa estate ha preso parte alla corsa elettorale nella lista Mantova ideale, che aveva candidato sindaco Stefano Rossi.