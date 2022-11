Moto schierate sul sagrato e 800 persone per l’ultimo saluto al pilota

Le moto da cross schierate suol sagrato della chiesa di Sernaglia della Battaglia (Treviso), dove ieri si sono radunate circa 800 persone per dare l’ultimo saluto ad Andrea Simeon, il 26enne che ha perso la vita domenica scorsa in seguito a un incidente durante una gara di motocross sul Miglaretto. A portate la bara sono stati i compagni di squadra del team Tre Pini di Montebelluna per il quale lo sfortunato pilota correva con una Yamaha 450 nel campionato regionale Nord Est di cui proprio domenica scorsa si stava disputando l’ultima gara stagionale. Il 26enne ha perso il controllo della sua moto ed è volato fuori pista contro un albero. È deceduto due ore dopo in ospedale.