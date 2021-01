Mynet e Cna portano la banda ultralarga alle piccole e medie imprese artigiane della provincia

MANTOVA CNA e Mynet si uniscono per portare la banda ultralarga alle imprese artigiane di tutta la provincia: sottoscritta in queste ore la convenzione tra la storica associazione di categoria dell’artigianato e delle PMI e l’operatore di telecomunicazioni leader in tutto il nord Italia con 30.000 km di fibra ottica di proprietà.

La convenzione, siglata dal Presidente di CNA Massimo Randon e da Riccardo Barbera, Presidente di Mynet, prevede per gli associati uno sconto pari al 10% del canone dei servizi connettività offerti dal provider mantovano e del 50% sui costi una tantum di attivazione; in forza del nuovo accordo, Mynet gestirà inoltre lo Sportello SOS Telefonia per gli associati (che sarà aperto su appuntamento) e si impegnerà a promuovere le nuove tecnologie di TLC in occasione degli incontri a tema che verranno organizzati a livello sindacale.

«Siamo orgogliosi di aver stretto un’importante partnership con un’associazione fortemente rappresentativa delle piccole e medie imprese del territorio come CNA Mantova – commenta Barbera; – per noi significa offrire un supporto concreto alle imprese in questo momento di estrema difficoltà per tanti settori».

Sulla stessa linea Randon: «La convenzione con Mynet, azienda leader nelle telecomunicazioni che investe nella diffusione di reti innovative anche nelle zone lontane dai grandi centri, è da considerare un sostegno per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica per le nostre imprese associate per essere più competitive sul mercato».

Le imprese associate possono sin d’ora contattare i tecnici di Mynet all’indirizzo mail sales@mynet.it o al numero di telefono 0376 15 90 777 per richiedere informazioni e preventivi fornendo semplicemente i propri dati e certificando l’adesione a CNA per il 2021.