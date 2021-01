Vandali minorenni, pietre e petardi contro un portone: 4 denunciati

CASTEL GOFFREDO I Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo alcuni giorni fa hanno denunciato 4 minorenni alla Procura della Repubblica dei Minori di Brescia poiché resesi responsabili dei reati di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose in concorso.

I fatti risalgono alla serata del 9 gennaio scorso quando i ragazzini, insieme ad altri coetanei, si sono ritrovati in compagnia, e cercando di ingannare il tempo hanno pensato bene di compiere la solita “bravata” di cui si ricorderanno per parecchio tempo. In un vicoletto oscuro del paese, infatti, staccando dal manto stradale alcuni cubetti in cemento, cosiddetti “sanpietrini”, li hanno lanciati contro un portone di un’abitazione danneggiandolo vistosamente. Non contenti, sempre in direzione del portone hanno iniziato a lanciare petardi spaventando e terrorizzando il nucleo familiare residente nell’abitazione ignaro di quanto stesse succedendo.

I militari dell’Arma di Castel Goffredo, grazie anche alla visualizzazione degli impianti di videosorveglianza di quel comune, sono riusciti in poco tempo ad identificare tutti gli autori, poi rei confessi, dell’episodio increscioso compiuto che avevano anche filmato e postato sui social la loro “bravata”.

I quattro minori, tre dei quali del luogo ed uno residente in comune limitrofo, dovranno rispondere davanti all’autorità Giudiziaria dei reati sopra citati. Il danno è stato quantificato in 1000,00 euro circa.

Altri 4 minori, oltre ad uno di quelli deferiti, presenti ma estranei ai fatti, sono stati sanzionati per la violazione della normativa anticovid-19, in quanto si trovavano in altro comune senza giustificato motivo.