Lombardia a porte chiuse. Il governo sta varando misure ancora più restrittive

MANTOVA E’ in via di definizione un nuovo decreto del Governo che dovrebbe essere varato questa sera ed in cui è presente il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Nel decreto anche la chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere e dei centri commerciali ma solo nel week end. Probabile la chiusura delle scuole fino al 3 aprile.